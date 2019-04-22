День первый

Истерики и коллективное переобувание «порохоботов» в прыжке с поворотом быстро наскучили. Этот, как его, Мужебаев… Или …ложев. Короче, забавный такой. Два раза успел переобуться. Еще надо поработать над зачисткой постов, и готовый кадр для «Зе-команды». Кстати, вы не знаете, что это за муфлон спикером у Зеленского работает? Судя по фамилии, потомственный представитель клана Разумкова-Мостовых, обслуживающий всех президентов, начиная от Кучмы. В пылу предвыборных баталий вообще не обращал внимания на индивидуумов, который толпились в штабе.



Кто, б…ть, эти люди? За кого я голосовал? Ну кот есть. Мурчит, отсыпается сейчас, наверное. Теперь Разумкова узрел. Говорит, обойдемся без поздравлений Виктора Януковича, этого осужденного в нации беглого зека. Я бы на его месте так быстро не зарекался. Федорович имеет полное право под...нуть нового президента. Ты сначала отсиди один срок полностью, а потом второй частично, тогда можешь и изображать бурную интеллектуальную деятельность на какой-то части лица. Почему-то вспомнилось из Боярского: «Оооо, ла-ла-ла-ла… Зеленоглазая, соси». Или такси? Вообще не понимаю, зачем это пишу. Наверное, сказывается усталость последних дней. А вот лидеры депутатских групп и фракций свежи, как первые грунтовые огурцы. Посмотрел заседание «согласительного совета». Реальный заповедник динозавров. Только те уже вымерли, и археологи коллекционируют их окаменевшие яйца и дерьмо. Эти же вполне бодры и почти поголовно дякуют Петру Алексеевичу за пять прекрасных лет, в течение которых он их чисто по-европейски имел. Аж слезы на глазах. Так трогательно, с придыханием.



Разгонять эту богадельню необходимо сразу, не дожидаясь политических метастаз. Странные мальчики и девочки, которые изображают команду, вообще потерялись, и теперь Рада задает информационную повестку дня. Закон про мову под конец принимают, Порошенко успевает подписать еще одно историческое решение

Даже Климкин уже осмелел и обещает записать ролик о своем будущем «в духе нового тренда». Вы себе представляете Климкина в тренде? Я да. У меня очень живое воображение. Кошмар. Только роспуск, только хардкор. Первая позиция. Вторая: составление полного списка «порохоботов» под видом переписи кандидатов на прививку от гриппа

Ира Геращенко вся опухшая (либо от слез, либо от некачественного алкоголя) рассказывала историю про то, как Петр Алексеевич пришел босоногим мальчуганом в разграбленную страну и поднял все из руин. Артур Герасимов, лидер некро-группировки с олдскульным названием «БПП» (всего три буквы, а сколько смыслов скрыто), вообще поклоны бил. Клялся стоять до конца, плечом к плечу с Порошенко, отражая российскую агрессию. И Парубий… Даже трудно понять: это врожденный или благоприобретенный дол…м? Они фактически трупы, а делают вид, что собрались сидеть там примерно до конца полномочий Зеленского. «Буду лично обзванивать депутатов… системный нациообразующий закон… основа нашей идентичности… аутентичности». Закон про мову собираются в четверг принять. Все идет по расписанию. Заповедник процветает. Только Ляшко молодец. Пластичный, чертяка. С ходу получил транш и уже начал шпарить чисто предвыборными тезисами Зеленского. Только галстук пока еще алый. Но отлично почувствовал, откуда ветер дует, и очень вовремя подставил туда то, что обычно подставляет. Ценный кадр. Жаль, что непроходной. Не в том смысле, что заднеприводный, а… Вы поняли.Разгонять эту богадельню необходимо сразу, не дожидаясь политических метастаз. Странные мальчики и девочки, которые изображают команду, вообще потерялись, и теперь Рада задает информационную повестку дня. Закон про мову под конец принимают, Порошенко успевает подписать еще одно историческое решение. А эти типа «уже наработали законопроекты для нового президента». Можете вставить себе эти наработки и получить удовольствие. Кто их принимать будет? «Народный фронт»? «БПП»? Они оправились от шока, сидят и изображают из себя высший законодательный орган власти. Зеленский сидит и смирно ждет инаугурации. ЦИК потихоньку начинает саботировать процесс официального оглашения результатов голосования. Чтобы затянуть все до начала июня. Когда начинает действовать норма, что президент не имеет права распустить парламент за полгода до выборов. Вижу, Игорь Валерьевич еще не приехал в страну. Полный бардак. Он бы этим пи…кам мозги бы прочистил.Сейчас, б…ть, действовать надо. Какая, в ж…пу, инаугурация в Раде? Назвал дату, поставил Парубия перед фактом, а еще лучше – в коленно-локтевую позу, и все. Пусть суетятся. Не успели принять таблетки и постановление о проведении торжественного заседания по поводу инаугурации? Вот вам свежий, не просроченный вазелин, и вы знаете, что с ним делать. Вместе с другими коллегами, которые не понимают всю ответственность момента. У вас, с…ка. 73 процента. Надо не «квартал» переименовывать, а превращать того же Парубия в вентилятор. Это делается просто и страшно быстро. Роспуск, перезагрузка, и не надо задрачивать вопросами о «плане по прекращению войны». Вы же выглядите идиотами. Разумков уже цитирует Порошенко: «Мы не устанавливаем тарифы, не можем сказать ценам стоп». Б...ть, еще раз спрашиваю: кто это?! Вы что, серьезно? Слежу за событиями первого дня и офигеваю. Именно в первые 48 часов закладывается основа для первых ста дней президентства, а дальше как карта ляжет. У вас возле ж…пы триста «порохоботов» с мандатами, которые еще даже не выполнили ритуальную стойку. Типа готовы лечь, но сначала взгляните на цифры, записанные на бумажки. Вы че, будете с ними маяться все лето и осень? Им же заняться нечем, кроме как построением «идентичного украинского государства с сильной армией, мовой и гиперлупом».Даже Климкин уже осмелел и обещает записать ролик о своем будущем «в духе нового тренда». Вы себе представляете Климкина в тренде? Я да. У меня очень живое воображение. Кошмар. Только роспуск, только хардкор. Первая позиция. Вторая: составление полного списка «порохоботов» под видом переписи кандидатов на прививку от гриппа. Или коклюша. И смените ваших спикеров. Найдите какого-нибудь нормального, невменяемого политолога-эксперта, чтобы пугал электорат Петра Алексеевича. Иначе начнут садиться на голову.