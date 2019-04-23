Необычная кукуруза обещает заменить собой таблетки

Университет Иллинойса представил новые гибриды фиолетовой кукурузы, содержащие разные комбинации соединений, которые могут справиться с ожирением, воспалением и диабетом, передает Xinhua.



Из сорта кукурузы под названием Apache Red исследователи вывели 20 генетически разных вариантов пурпурной кукурузы, каждая из которых имеет уникальную комбинацию антоцианов. Это натуральные пигменты, придающие кукурузе яркий цвет. Антоцианины представляют собой класс фенолов, и ранее проводившиеся исследования связывают потребление продуктов, богатых антоцианинами, со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и некоторых типов рака.



Экстракты антоцианинов из новой кукурузы, показали эксперименты, меняли развитие жировых и иммунных клеток. В итоге объем жира в адипоцитах (жировых клетках) сокращался от 8% до 56%, показатели инсулиновой резистентности снижались от 29% до 64%, а поглощение глюкозы клетками уменьшилось на 30-139%.

