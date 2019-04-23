Зависимость от табака вызывает не только никотин

Когда человек курит, никотин в его теле превращается в котинин. Этот метаболит никотина присутствует даже в телах тех, кто становится жертвой пассивного курения, пишет Medical Express. Метаболит находят в моче, слюне, крови. Причем, котинин остается в теле намного дольше, чем никотин (15 часов против 2 часов).



Ученые проверили, как котинин влияет на поведение червей (планарий). Оказалось, соединение вызывало зависимость - черви предпочитали среду, где они сталкивались с котинином. Исходя из этого, ученые предположили: за зависимостью от табака стоит не только никотин.



Между тем, эксперты из Американской психологической ассоциации придумали, как облегчить отказ от сигарет. Оказывается, вдыхание приятных запахов способно купировать желание закурить. Этот подход опробовали в ходе эксперимента, в котором приняли участие 232 курильщика 18-55 лет.



На момент проведения исследования добровольцы не пытались бросить курить и не использовали каких-либо заменителей вроде никотиновой жвачки или электронных сигарет. Добровольцев попросили отказаться от сигарет за 8 часов до начала эксперимента. Однако с собой разрешалось взять зажигалку и сигареты.



В исследовательской лаборатории курильщикам дали вдохнуть приятные ароматы (шоколад, яблоко, мята, лимон, ваниль) и один неприятный химический, а также привычный запах табака. Далее каждый зажег свою сигарету, держал ее в руках, но не курил. При этом требовалось оценить свое желание покурить по шкале от 1 до 100. Оказалось, после вдыхания приятных ароматов желание закурить ослабевало.

