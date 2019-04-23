Послы стран G7 поздравили Зеленского

Послы стран "Большой семерки" (G7) поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразили надежду на тесное сотрудничество с ним и его администрацией. "Послы стран Большой семерки поздравляют новоизбранного президента Владимира Зеленского. Желаем ему удачи и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией", - говорится в сообщении...

... французского председательства группы поддержки послов G7 в Киеве, опубликованном в понедельник в Twitter.



Послы также отметили прогресс, который достигла Украины за время президентства Петра Порошенко с 2014 года и оценили работу ЦИК и правоохранителей на выборах. По их мнению, "украинским гражданам удалось в полной мере реализовать свои демократические права в рамках честного избирательного процесса".



"Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать выбранный Украины путь и дальнейшее проведение реформ", - добавили послы.



Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Порошенко поддержали 24,46% избирателей.

