Грызлов: Киев получил возможность вести диалог с Донбассом

В ходе предвыборной кампании на Украине звучали обещания начать диалог с жителями Донбасса, теперь есть возможность их выполнить, заявил в понедельник полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.



Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.



"Граждане Украины выразили недоверие действующей власти, выразили недоверие киевской "партии войны". Люди надеются, что новый президент Украины изменит политику в отношении жителей Донбасса, начнет диалог вместо попыток военного подавления. Такие обещания звучали в ходе кампании, теперь появляется возможность их выполнить, - сказал Грызлов на переговорах в столице Белоруссии.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.



Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

