Бойко считает, что украинцы голосовали не за президента, а против Порошенко

Избиратели на выборах голосовали не за нового президента Украины, а против действующего главы государства Петра Порошенко и смены властей, считает лидер партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко.



Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, Порошенко поддержали 24,46% избирателей.



"Многие голосовали не за нового президента, а против старого. И то, что у нас будет смена всех ветвей власти – это позитивный фактор. Потому что они все "замазаны" в каких-то коррупционных схемах. И уходящий президент, и правительство, и парламент на этих выборах получили кредит недоверия" - написал Бойко в Facebook в понедельник.



Политик считает, что поражение Порошенко на выборах связано с тем, что он "за пять лет не смог остановить войну, не смог побороть бедность". "Это приговор парламенту, который занимался удовлетворением своих политических амбиций, а не законами, которые нужны людям. Это приговор правительству, которое поднимало тарифы, не создавало рабочие места и бегало по миру в поисках кредитов", - отметил Бойко.



По его словам, "Оппозиционная платформа – за жизнь" будет инициировать изменение избирательной системы. "Украина – парламентско-президентская республика, и парламент должен играть значительную роль в жизни страны. То, что он превратился в придаток националистической "партии войны" – это беда. И это нужно менять", - добавил политик.

