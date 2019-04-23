Максим Галкин поздравил Зеленского и выразил надежду на улучшение отношений

Юморист Максим Галкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. По его словам, Зеленский человек принципиальный и честный.



Муж Пугачевой также выразил надежду, что при взаимных усилиях отношения между Украиной и Россией наладятся.



"Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой! Володя, очень рад за тебя, удачи, сил тебе, я не сомневаюсь, что ты достойно ответишь на все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути!" - заявил Галкин, которого цитирует ГазетаРу.



При этом он отметил, что "наивно" думать, что теперь все российские артисты смогут ездить на гастроли на Украину. Также Галкин отдал должное Петру Порошенко, который "мирно передает власть".



К Галкину присоединились Филипп Киркоров, Гарик Харламов, Наташа Королева и Яна Рудковская.

