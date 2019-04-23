Михалков подал в суд после рекламы БАДов с его изображением

Режиссер Никита Михалков намерен через суд добиваться удаления рекламы биологически активных добавок с его изображением, поскольку не давал разрешения на использование своего образа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе режиссера.



"Я намерен добиваться удаления ссылок [в интернете], чтобы недобросовестные распространители не имели возможности, используя мое имя, обманывать людей", - сказал Михалков.



Он добавил, что уже подал иск о защите чести и достоинства. "Но здесь не это главное. Понимаете, ведь если люди видят в той или иной рекламе человека, мнению которого они доверяют, они могут последовать этим лживым рекомендациям". Режиссер убежден, что "это может нанести вред их жизни и здоровью", - сказал он. - Более того, убежден, что каждый публичный человек, чье имя используется подобным образом, должен добиваться справедливости".



Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что Никита Михалков подал в суд на рекламу биодобавок со своим портретом. По информации издания, "разрешения на использование своего изображения в маркетинговых целях режиссер никому не давал". В итоге режиссер подал иск о защите чести и достоинства в Пресненский суд Москвы.

