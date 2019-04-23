Грызлов не исключил, что киевская "партия войны" может усложнить ситуацию

Грызлов не исключил, что киевская "партия войны" может усложнить ситуацию

Нельзя исключать, что киевская "партия войны" использует переходный период, чтобы усложнить ситуацию до вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины, заявил в понедельник полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"Посредники минского процесса – российская делегация, а также делегация ОБСЕ, мы это неоднократно обсуждали – готовы оказать все необходимое содействие для обеспечения прямого, конструктивного и честного диалога между Киевом и жителями Донбасса. В то же время нельзя исключать, что киевская "партия войны" использует переходный период, чтобы усложнить ситуацию до вступления в должность нового президента. У них нет поддержки граждан, но на протяжении нескольких недель у них остается контроль над вооруженными силами и другими силовыми структурами", - заявил Грызлов, оценивая итоги прошедших президентских выборов на Украине.

"Хотел бы надеяться, что киевские политические банкроты и их западные покровители не будут усугублять свою вину перед гражданами Украины. Проголосовавшие избиратели заявили свою позицию, и эту позицию должны уважать и в Киеве, и в западных столицах", - отметил он.