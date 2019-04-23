Грызлов не исключил, что киевская "партия войны" может усложнить ситуацию

Нельзя исключать, что киевская "партия войны" использует переходный период, чтобы усложнить ситуацию до вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины, заявил в понедельник полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.



"Посредники минского процесса – российская делегация, а также делегация ОБСЕ, мы это неоднократно обсуждали – готовы оказать все необходимое содействие для обеспечения прямого, конструктивного и честного диалога между Киевом и жителями Донбасса. В то же время нельзя исключать, что киевская "партия войны" использует переходный период, чтобы усложнить ситуацию до вступления в должность нового президента. У них нет поддержки граждан, но на протяжении нескольких недель у них остается контроль над вооруженными силами и другими силовыми структурами", - заявил Грызлов, оценивая итоги прошедших президентских выборов на Украине.



"Хотел бы надеяться, что киевские политические банкроты и их западные покровители не будут усугублять свою вину перед гражданами Украины. Проголосовавшие избиратели заявили свою позицию, и эту позицию должны уважать и в Киеве, и в западных столицах", - отметил он.

