Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение регулируемой цены на газ

Кабинет министров Украины и НАК "Нафтогаз Украины" согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года на 3,5% – с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн, сообщила пресс-служба НАК.



"По поручению Кабинета министров "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - говорится в пресс-релизе компании.



Такие договоренности были достигнуты на совещании при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и главы НАК Андрея Коболева.



В "Нафтогазе" отмечают, что если рыночная цена газа для промышленных потребителей будет ниже установленной в постановлении КМУ №867, то цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения сохранится на уровне установленного постановлением.



Изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нафтогзаом" и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии со спецобязательствами, будут внесены в течение мая текущего года.



Как сообщалось, КМУ постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлило срок действия спецобязательств "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года, пересмотрев формулу расчета цены для продажи газа по PSO, (и повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС) и расходами на транспортировку и поставку), правительство решило поддержать теплоснабжающие предприятия в условиях повышения тарифа на газ, урегулировав вопрос расчетов ТКЭ и ТЭЦ с "Нафтогазом" за природный газ.

