Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности. Об этом сообщил представитель обладминистрации, передают Украинские новости.



Он собирался 22 апреля лично отдать заявление в Администрацию президента. Савченко был назначен на должность председателя Николаевской обладминистрации в октябре 2016 года.



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