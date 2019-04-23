Порошенко намерен вернуться в АП после следующих выборов

Президент Украины Петр Порошенко, проигравший на очередных выборах главы государства Владимиру Зеленскому, заявил, что намерен вновь оказаться в администрации президента после следующих выборов. "Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы, вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов", - заявил он...

... на митинге из нескольких тысяч своих сторонников, собравшихся вчера около входа в здание АП.



В ответ собравшиеся начали выкрикивать "через год", на что Порошенко ответил: "Через год, так через год".



По его словам, он уверен в победу, его "команду никто не одолеет". "К следующим президентским выборам мы начинаем подготовку уже сейчас", - добавил Порошенко, после чего направился к публике, которая его окружила, скандируя "Спасибо!", "Лучший!", "Гордимся!".



"Мы не дадим им разрушить нашу армию, язык, не дадим им сделать реванш нашей церкви, мы не дадим им остановить децентрализацию, инклюзивное образование. Наши главные победы еще впереди, и пусть все это услышат", - сказал он.



Ранее Владимир Зеленский заявлял, что намерен перенести администрацию президента в новое здание. "Мы не хотим быть в этой администрации, это правда. Я не знаю, где будет новое место, место должно быть открытым", - отметил он.



В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. Согласно результатам обработки 99,81% электронных протоколов, Зеленский значительно опережает Порошенко - 73,22% против 24,46% голосов. Инаугурация избранного президента должна состояться не позднее 31 мая.



