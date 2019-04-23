В госохране не считают проблемой перенос администрации президента

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что переносить администрацию президента Украины из центра Киева не лучший вариант, но не считает это проблемой.



Ранее Владимир Зеленский, который по данным ЦИК побеждает на выборах главы государства, заявил, что намерен перенести администрацию президента и сократить ее штат.



"Я думаю, что это будет не лучший вариант для управления государственной охраны… Конечно, любое решение, которое примет президент, управление государственной охраны будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте. Но это не будет проблемой для управления государственной охраны. Мы имеем достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование администрации президента и безопасность самого президента", - заявил Гелетей в интервью "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ").



Он также сообщил, что независимо от того, где будет находиться Зеленский, он будет под постоянной охраной в местах временного и постоянного пребывания. По его словам, как только Зеленский вступит в должность главы государства, с той же минуты управление государственной охраны берет ответственность за его безопасность.



Также Гелетей сообщил, что не собирается в отставку. "Я военный человек, поэтому у меня есть руководитель - президент государства, который назначает руководителя управления государственной охраны и увольняет. Понятно, что я работаю до последнего дня", - сказал Гелетей.

