На Порошенко подали в суд

Судья Окружного административного суда Киева подал иск к президенту Украины Петру Порошенко о признании бездействия главы государства с требованием выдать указ о назначении судьи на должность и взыскать материальный ущерб.



Как сообщает во вторник пресс-служба Окружного админсуда Киева, дело будет рассматриваться Кассационным административным судом Верховного суда.



"Истец обосновал свою позицию тем, что президент Украины на протяжении февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", не издал указ о его назначении на должность судьи, что лишает его (судью) права на труд и доплаты за выслугу лет", - поясняется в сообщении.