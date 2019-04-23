Савченко пришла в Раду

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко присутствует на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.



Об этом сообщает корреспондент Укринформа.



Надежда Савченко пришла в Верховную Раду задолго до начала работы. Она отказалась общаться с журналистами, но пообещала брифинг после 10:00.



Как сообщалось, Броварской суд Киевской области в ночь на 16 апреля принял решение освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко прямо в зале судебных заседаний, поскольку срок меры пресечения закончился, а новый не был избран.



Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорское". По информации правоохранительных органов, он пытался вывезти из оккупированной территории Донецкой области крупную партию оружия. Его подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров.



Савченко считают союзницей Рубана. 22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечения ее к уголовной ответственности, задержание и арест. В тот же день ее задержали.



Савченко инкриминируют ряд преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины, в частности совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

