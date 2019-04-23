Приватбанк заставил банки запастись рекордным объемом наличных

В пятницу коммерческие банки обменяли 3,1 млрд безналичной гривни на наличные для пополнения банкоматов и касс отделений из-за решений судов по делу Приватбанка.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.



"Ситуация вокруг Приватбанка паники не вызвала, но банки перестраховались, обменяв безналичную гривню на наличные на сумму 3,1 млрд гривен в пятницу для пополнения банкоматов и касс отделений", - заявил Демкив.



По его словам, это один из самых высоких показателей с начала 2017 года (когда подобные данные стали публичными - ЭП).



"Обычно такой спрос на наличные наблюдается перед длинными выходными (7 марта прошлого года) или новогодними праздниками (28 декабря 2017 года)", - написал аналитик.



"Объем наличной гривни в обращении вырос до 387,5 млрд гривен на утро понедельника - существенно меньше новогоднего пика в 400 млрд гривен", - подытожил он.

