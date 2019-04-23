Нардепы требуют от Зеленского рассказать о своих шагах на посту президента

В первый рабочий день парламента после выборов президента несколько фракций выступили с требованиями к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.



"Сфера ответственности президента четко прописана в Конституции - безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. И президент обязан придерживаться основного закона, где теперь четко указано, что Украина идет в НАТО и ЕС. Такова воля украинского народа", - заявил глава фракции Народный фронт Максим Бурбак.



Он отметил, что Зеленский обязан следовать этому курсу.



"Ожидаем услышать от нового президента о запланированных шагах на первые сто дней, первый год и на весь срок", - подытожил Бурбак.



Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил необходимость принять закон об импичменте.



Он подчеркнул, что требует от нового президента прекращения "эпохи бедности" - снижение тарифов, повышения зарплат, пенсий и прочее.



"Когда новая команда говорит, что президент за это не ответственен, то хочу напомнить, что президент может отменять решения правительства. И именно Порошенко подписал решение о соглашении с МВФ", - сказал лидер РПЛ.



"Мы обращаемся к новому президенту, немедленно пересмотреть соглашение с МВФ и отменить решение правительства о повышении тарифов", - добавил Ляшко.



Глава фракции Самопомощь Олег Березюк отметил, что в первую очередь необходимо снять неприкосновенность с нардепов и самого главы государства.



Он добавил, что пока от президента ожидают прозрачного оборонного бюджета, безопасности, в том числе энергетической, закона о разрушении Роттердам+ и другие шаги в интересах народа.



О необходимости немедленного принятия закона об импичменте заявил и представитель фракции Батькивщина Андрей Кожемякин.

