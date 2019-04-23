Судьи по ПриватБанку, просят открыть дело против президента, министра юстиции и главы Нацбанка

Судьи коллегии, которая приняла решение о признании незаконной национализации ПриватБанка, обратились к председателю Высшего совета правосудия (ВСП) с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к главам Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследования (ГБР) с заявлениями о совершении уголовного правонарушения, сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.



"Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ, путем внесения соответствующих сведений в ЕРДР, по результатам которого винные лица будут привлечены к уголовной ответственности. Как отмечают судьи в своих заявлениях, руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации ПриватБанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и непредвзятость", - говорится в сообщении.



Судьи считают, что такие действия президента, глав Нацбанка и Минюста были осуществлены с целью давления на состав суда и имеют признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения, совершенное с использованием служебного положения).



Кроме этого, судьи коллегии убеждены, что в действиях представителей власти есть состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.109 УК, "поскольку фактически они направлены на узурпацию судебной ветки власти, установления над ней тотального контроля с целью подчинения собственной воле, которая прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины".



Судьи считают, что заявления топ-чиновников были направлены, в частности, на обращение к Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) без надлежащих на это правовых оснований, поскольку законодательно у них нет таких полномочий. Судьи считают, что в этих действиях есть состав преступления по ч.2 ст.344 УК, в частности, незаконное влияние на члена ВККС с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений с использованием служебного положения.



Также судьи считают, что комментируя решение судей, исполнительная и законодательная власть "должны избегать критики, которая может подорвать независимость судебной власти или доверие общества к ней". "Им также следует избегать действий, которые могут поставить под сомнение их желание выполнять решение судей, за исключением случаев, когда они намереваются подать апелляцию", - говорится в сообщении



В своих заявлениях в ВСП судьи просят принять реальные меры для их защиты от действий руководства государства и во избежание повторения таких случаев в будущем путем обращения в ГБР с заявлением о совершении преступления президентом Петром Порошенко, министром юстиции Павлом Петренко и главной Нацбанка Яковом Смолием, а также постановки перед парламентом вопроса об инициировании процедуры импичмента нынешнего президента.



Кроме этого судьи просят ВСП обратиться в ВККС о недопустимости проведения оценивания судей Окружного админсуда Киева при имеющемся конфликте интересов "в связи с прямым преступным указанием президента Петра Порошенко перезагрузить данный суд", сообщает пресс-служба столичного админсуда



Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.



Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.



Вечером в тот же день П.Порошенко на заседании СНБО, поддержав соответствующее предложение П.Петренко, попросил руководство Генпрокуратуры Украины и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей Окружного административного суда Киева, признавшего незаконной национализацию ПриватБанка. Также президент высказывается за скорейшее квалификационное оценивание судей Окружного админсуда г.Киева.



Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

