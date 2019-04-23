Ципрас связал тупик Brexit с националистическим подходом к решению проблем Британии

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает, что тупиковая ситуация с выходом Великобритании из ЕС - это результат "националистического подхода" и "шовинистической риторики" в решении политических, экономических и социальных проблем страны. Такое мнение глава греческого кабинета выразил во вторник в интервью газете Financial Times.



"Brexit - очень плохое развитие событий как для Европы, так и Великобритании", - отметил Ципрас. "Но все, что мы наблюдаем сегодня, стало следствием шовинистической риторики, обещаниями прорыва с националистическим подходом, а не поиском коллективных решений", - полагает греческий премьер.



Греция на своем горьком опыте, как напомнил глава правительства, осознала, что продолжение членства в еврозоне и ЕС отвечает ее национальным интересам. "Если у такой важной державы, как Великобритания, так много трудностей в поиске путей Brexit, то просто представьте себе, что [может переживать] Греция?" - задается вопросом Ципрас. "События с выходом Соединенного Королевства из сообщества доказывают, что этот путь, националистический путь, не является тем направлением, с помощью которого можно добиться прорыва в решении реальной проблемы", - добавил он.



Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Поскольку соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже трижды отвергал его, саммит ЕС 21-22 марта предоставил Лондону отсрочку до 12 апреля. Однако Мэй не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС запрос о продлении этого срока. 11 апреля Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества - до 31 октября.

