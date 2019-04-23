Коноплянка вновь получил травму

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка получил повреждение на тренировке немецкого "Шальке".



Об этом сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.



По данным издания, футболист сборной Украины Евгений Коноплянка получил травму на тренировке "Шальке". Полузащитник, который три матча подряд не попадает в заявку своей команды на игры Бундеслиги, оставил занятия через час после его начала. Судя по фото, у Евгения возникли проблемы с мышцей правого бедра.

