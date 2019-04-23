Tesla намерена запустить сервис беспилотного такси

Компания Tesla Inc. планирует запустить сервис беспилотного такси в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление основателя и главы компании Илона Маска.



Выступая на мероприятии для инвесторов и аналитиков в штаб-квартире компании в городе Пало-Альто в штате Калифорния, И.Маск сказал, что уже к середине следующего года более миллиона автомобилей Tesla, способные ездить без вмешательства водителя, появятся на дорогах в США. Он рассчитывает получить одобрение регулирующих органов, которое позволит запустить сервис роботакси в стране, к концу 2020 года.



Заказать беспилотное такси можно будет с помощью специального мобильного приложения. Владельцы машин Tesla также смогут сдавать свои авто под услуги такси. Компания будет взимать с них комиссию в размере 25-30%, как это делают сервисы такси Uber и Lyft.



Акции Tesla подешевели на 3,9% в понедельник. Большую часть потерь они понесли перед мероприятием, которое началось ближе к концу торговой сессии. В ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии акции немного восстановились.

