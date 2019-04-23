Курченко, Ростовцев, братья Мельничуки и даже Янукович — кто крадет наш уголь в оккупированном Донбассе?

Общественная организация «Стоп корупції», занимающаяся правозащитной деятельностью и журналистскими расследованиями, опубликовала подробный отчет о контрабанде угля с оккупированных Россией украинских территорий.



Обобщив информацию из открытых источников, эксперты подсчитали, что перепродажа одной тысячи тонн нелегального угля позволяет заработать $50 тыс., а танкер (80 тыс тон) приносит прибыль в размере $4 млн. Всего за два последних года с оккупированных территорий было вывезено, по разным оценкам, около 15 млн тонн угля.



Как известно, в марте-апреле позапрошлого года предприятия украинских собственников перешли под контроль фирмы «Внешторгсервис», зарегистрированной на территории так называемой республики Южная Осетия. Ее фактическим владельцем является Сергей Курченко — на сегодня основной поставщик топлива в ОРДЛО.



Номинальным управляющим выступает Владимир Пашков, ранее занимавший пост вице-губернатора Иркутской области. Помимо шахт, речь идет о предприятиях металлообрабатывающей и химической промышленности, а также об энергетических компаниях. Предположительно, структуры Курченко вывозят половину нелегального угля, обеспечивая им, в частности, дочерние предприятия "Газпрома".



Еще одной ключевой фигурой нелегальной торговли углем называют российского бизнесмена Руслана Ростовцева — делового партнера олигарха Андрея Бокарева. Его поставки проходят через порт Усть-Луга при посредничестве швейцарской компании Karbopen. Средства от сделок поступают на счета компании Besemer в Banque Cantonale de Vadoise (BDV).



Также сообщается, что вывоз угля в Турцию и Румынию организовал владелец компании «Бином Д» Александр Денисов, действующий через австрийскую Lakadie Holding GMBH и британскую Systemex LLP. Поставки в Польшу, Италию и Болгарию осуществляют владельцы «Ростовской топливной компании» Алексей Колесников и Сергей Очкасов, поставлявшие уголь компаниям TD Anthracite SP. Z O.O, Brikson Group SP. Z O.O., Avtoman LTС и Coal Energy Investment LLC.



Упоминается и Виктор Донсков, который действует в связке с братьями Александром и Сергеем Мельничуками. Подконтрольная им компания «Угольные технологии» также занимается поставками угля на европейские рынки.



Основным покупателем называется гонконгская компания Grecol Ltd, по одному адресу с которой авторами замечена компания Chinese Russian Refractory Company Limited, в 2015 году занимавшаяся поставками дизельного топлива в Украину.



Среди участников угольных схем мелькают имена Виктора Януковича, Юрия Иванющенко, Ивана Аврамова, Александра Клименко, Алексея Близнюка и др. Так, Янукович, в частности, может до сих пор контролировать две обогатительные фабрики в оккупированной Горловке - «Узловскую» и «Калинискую». А так же шахту «Красная звезда» - в Торезе.



Согласно информации, собранной авторами исследования, контрабандный уголь из России, Абхазии или Беларуси попадает в Турцию и Европу, а также реэкспортируется в Украину. Активное участие в процессе принимает дочерняя структура государственной компании, «РЖД Логистика».



Кураторами контрабанды украинского угля с оккупированных территорий названы заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак и заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.



Презентуя доклад на пресс-конференции в Киеве, правозащитник Руслан Линда отметил, что в Украине достаточно силовых подразделений, которые могли бы среагировать на эту долговременную аферу. Ведь все факты находятся на поверхности. Но данная схема, вероятно, устраивает правящую верхушку. Поэтому общественность должна принимать более активное участие в том, чтобы остановить «бизнес на крови» и разворовывание украинских ресурсов.

