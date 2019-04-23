Результаты выборов объявят после праздников

Официальные результаты подсчета протоколов голосования во втором туре выборов президента Украины будут объявлены ориентировочно 30 апреля. Такую дату назвал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.



Пасхальные праздники и проверка отсутствия незавершенных судебных разбирательств - основные причины, по которым объявления результатов может отложиться.



"Вы знаете, не хотим прогнозировать с оглядкой на 2 фактора, первый фактор - это все-таки не дай Бог что-то, потому молчим, а второй фактор - это, конечно, праздники, и третий фактор еще один, пока не состоялся, но мы должны соблюсти чистоту процедуры," - сказал Радченко.



"ЦИК после завершения процедуры получения протоколов и установления результатов обязательно обратится в органы судебной власти для того, чтобы убедиться, нигде не имеет исков, нет нигде незавершенных судебных дел, и только после того, как все будет чисто, все процедуры будут завершены, ЦИК установит результат, и, собственно, поэтому мы и называем ориентировочную дату этого установления 30 числа", - заявил он.

