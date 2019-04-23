«Правила выживания»: как выбрать еду в кулинарии и не отравиться?

Во вторник, 23 апреля, в 14:45 смотрите на «Интере» новый выпуск ток-шоу «Правила выживания». В этой программе зрители узнают об опасностях, подстерегающих нас при покупке готовых блюд в магазинах и супермаркетах, а также о том, как правильно их выбирать в отделах кулинарии.

Не хватает времени готовить? Добро пожаловать в отдел кулинарии супермаркета! Для многих украинцев он стал настоящим спасением – каждый из нас хотя бы раз приобретал там готовую еду. Но знаем ли мы, чем нас там кормят? Иногда в состав таких блюд входят продукты, у которых истекает срок хранения. Такое угощение чревато серьезным отравлением и даже смертельно опасно!

Киевлянка Ольга Мальцева дала себе обещание никогда не покупать готовой пищи в отделах кулинарии, потому что однажды, поужинав тушеной печенкой из супермаркета, оказалась в больнице под капельницей. Почему кулинария – самый опасный отдел в супермаркете? Как быть, если вы любите домашнюю кухню, но готовить самостоятельно нет возможности? На что обратить внимание, чтобы не съесть позавчерашнее блюдо, которое продавцы пытаются выдать за свежее?

« Чем разнообразнее кулинарная продукция, тем короче сроки ее хранения, – утверждает эксперт по пищевым технологиям и качеству продуктов Лариса Баль-Прилипко. – Каждый ингредиент блюда должен храниться отдельно, а когда долго находится в смеси с другими, то представляет опасность для здоровья. Чтобы не отравиться, никогда не покупайте еду, если ее края обветренные и сухие, а майонез или другой соус, которым ее заправляли, пожелтел. Откажитесь от блюда, которое имеет насыщенный запах специй: вероятно, ими пытались замаскировать несвежие продукты. Также не стоит употреблять в пищу салат, в котором слишком много жидкости. Это блюдо успело «пустить сок», а значит, уже несвежее ».

Что делать, если вы все-таки отравились готовой едой из супермаркета? Какие документы собрать и как добиться от магазина полной компенсации за ваше лечение? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Правил выживания»: соведущая и автор сюжетов программы Вера Борсук; главный специалист отдела безопасности пищевых продуктов ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве Дмитрий Деревянко; врач-инфекционист Евгения Менжулина; эксперт по пищевым технологиям и качеству продуктов Лариса Баль-Прилипко; преподаватель кулинарного мастерства Валентин Михайлов; адвокат Елена Карнаух. В студии ток-шоу «Правила выживания» своим опытом поделится специальный гость выпуска – ведущий телеканала «Интер» Дмитрий Чистяков.

« С некачественными продуктами в супермаркетах мы сталкивались и раньше, когда по заданию редакции проводили эксперимент: в поисках дешевой акционной еды находили просрочку, – признается Дмитрий Чистяков. – Но то, что я увидел сегодня в студии «Правил выживания», повергло меня в шок. Хорошо, что есть программа, которая помогает потребителям разобраться в таких вопросах. Этот проект – реальная книга жалоб и предложений, где не просто обсуждают и критикуют нерадивых производителей, а дают людям советы, как уберечь свое здоровье. Не стоит надеяться на порядочность продавцов. Пора избавиться от излишней доверчивости и начинать задавать вопросы, быть настойчивыми. Чтобы себя защитить, нужно действовать ».

Также на этой неделе зрители увидят новые выпуски «Правил выживания», посвященные выбору яиц, сливочного масла и молока.

В среду, 24 апреля, в 14:45 – выпуск о том, как правильно выбирать яйца.

Во все времена, у всех народов яйца были одним из самых популярных продуктов. В них содержится множество необходимых человеку витаминов, белков и жиров. Но умеете ли вы правильно выбирать и хранить яйца? Ведь этот полезный продукт может быть очень опасным. Можно ли визуально определить свежесть яйца? На что обращать внимание в первую очередь? Стоит ли их мыть? И как выбрать качественные и действительно полезные для здоровья? Все, что нужно знать о яйцах, – в этом выпуске «Правил выживания». Звездный эксперт программы – певец Владимир Гришко.

В четверг, 25 апреля, в 14:45 – программа о сливочном масле.

Чай и бутерброд с маслом – традиционный завтрак для многих украинцев. Вот только как-то очень легко оно иногда намазывается на хлеб. Действительно ли это масло? Сегодня в пачке вместо сливочного может быть что угодно: маргарин, пальмовое масло или вообще «смесь неизвестного состава». Что такое спред? Как отличить от него качественное масло? Какую угрозу для здоровья несет употребление такого продукта? Какой состав имеет настоящее сливочное масло? Как не ошибиться при его выборе? И как приготовить вкусное и полезное домашнее масло? В этих и других вопросах будут разбираться эксперты ток-шоу «Правила выживания». Специальный гость выпуска – актриса Нина Набока.

В пятницу, 26 апреля, в 14:45 темой выпуска станет молоко.

Молоко – один из самых незаменимых продуктов, важная составляющая нашего ежедневного рациона. Теперь за ним ходят не к молочникам, а в супермаркет или на рынок. Многие помнят, что раньше молоко скисало. Сейчас же, простояв долгое время, оно либо протухает, либо становится горьким. Что же с ним не так? Чем отличается ультрапастеризованное молоко от нормализованного? Безопасно ли пить сырое, парное молоко? И как понять, что молоко качественное и в нем отсутствуют посторонние примеси? Ответы – в программе «Правила выживания». Среди экспертов этого выпуска – актер Владимир Горянский.

Все выпуски ток-шоу «Правила выживания» смотрите на YouTube-канале проекта.