Гройсман назвал условие сотрудничества с Зеленским

Премьер-министр Владимир Гройсман готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации при условии отсутствия идеологических расхождений. Об этом во вторник, 23 апреля, глава правительства сказал журналистам во время проверки хода строительных работ на участке трассы М-06 Киев-Одесса.



"Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой – президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди избирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а, чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все. Дальше все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом", – сказал Гройсман.



Он заверил в том, что настроен работать и впредь на развитие Украины. "И если не будет здесь идеологических расхождений, я не вижу в этом проблемы", – отметил Гройсман.



Премьер также прокомментировал планы относительно намерений участвовать в следующих выборах в Верховную Раду.



"Сегодня хочу подтвердить, что буду участвовать в парламентской кампании. Считаю, что нужно предложить такие решения, которые сделают Украину сильнее", – сказал Гройсман и добавил, что о формате своего участия в парламентских выборах сообщит позже.

