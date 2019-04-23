"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов в Шри-Ланке, в результате которых погибли 321 человек и около 500 получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.



Соответствующее заявление во вторник распространило агентство Amaq, которое связывают с "Исламским государством".



При этом группировка не предоставила доказательств своей ответственности.



Восемь взрывов, по три из которых - в церквях и фешенебельных отелях, произошли 21 апреля в Шри-Ланке, некоторые из которых, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников и были рассчитаны на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения.



В Шри-Ланке из-за взрывов задержали уже 40 человек.

