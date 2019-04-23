Лось спровоцировал смертельное ДТП в Житомирской области

В Житомирской области на автодороге "Киев-Чоп" произошла двойная ДТП из-за появления лося на дороге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.



Так, ДТП произошло на 234 километре трассы "Киев-Чоп", вблизи с. Майстров Новоград-Волынского района, около 5:50.



"Предварительно установлено, что водитель автомобиля DAF с полуприцепом, двигаясь в направлении г. Житомира, на закругленном участке дороги наехал на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. После чего водитель грузовика, 49-летний житель г. Луцка, остановился и включил аварийный сигнал", - говорится в сообщении.



Через несколько минут 35-летний водитель автомобиля Mersedes Sprinter, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным грузовиком. В результате аварии водитель автобуса погиб на месте.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

