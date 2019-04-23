Порошенко собирает своих депутатов обсудить будущее партии – СМИ

Действующий президент Петр Порошенко во вторник встретится с народными депутатами фракции БПП Солидарность. Об этом Украинской правде сообщили источники.



"Встреча в офисе на Лаврской после заседания Верховной Рады", - сказал собеседник УП.



По словам собеседников, президент хочет встретиться со своими депутатами после выборов. Он хочет услышать мнения депутатов по президентской кампании и дальнейшего будущего партии.

