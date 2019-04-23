За пять лет зарегистрировано более 600 производств о незаконных раскопках

В течение 2013-2018 годов и января-марта 2019 года зарегистрировано более 600 уголовных производств по поводу незаконных раскопок. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на информационный запрос УНН.



Так, за этот период зарегистрировано 615 уголовных производств по статье 298 УК Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).



Больше всего их было зарегистрировано в 2013 году - 152 производства, меньше зарегистрировано в 2016 году - 85 производств.

За прошлый год зарегистрировано 92 уголовных производств по поводу незаконных раскопок, а за три месяца 2019 - 12.

