Арья из «Игры престолов» рассказала о съемках своей первой сцены секса

Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», раскрыла подробности съемки эротической сцены с ее участием. Слова артистки передает Entertainment Weekly.



В очередной серии фэнтезийной саги Арья в ожидании битвы с армией белых ходоков решает впервые заняться сексом с давним знакомым, кузнецом Джендри (Джозеф Демпси).



По словам Уильямс, когда актерам раздали сценарии, первой про эротическую сцену с ее участием узнала ее подруга Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк. «Она сказала: "Бросай все и ищи эту сцену"», — вспомнила актриса.



Она добавила, что поначалу приняла это за розыгрыш — ранее шоураннеры в шутку уже давали актерам ненастоящие сценарии со странными сценами: «Когда мы устроили читку, я поняла: "О, мы действительно это делаем. И когда съемка? Мне нужно в спортзал!"»



Уильямс подчеркнула, что создатели сериала не стали требовать от нее показывать обнаженное тело на камеру целиком. Она отметила, что во время съемок окружающие вели себя настолько почтительно, что ей стало неуютно. «Никто не хочет, чтобы ты чувствовала себя неуютно, и это заставляет тебя чувствовать себя еще более неуютно, потому что никто не смотрит на то, на что нельзя смотреть, и тебе начинает казаться, что ты выглядишь ужасно. Хочется, чтобы люди вели себя как обычно», — призналась артистка.

