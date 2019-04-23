Избран глава Государственной налоговой службы

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету Министров назначить заместитель министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.



Отмечается, что 23 апреля состоялся заключительный этап конкурсного отбора. Тройка финалистов в прямом эфире представила членам комиссии свою программу развития службы в виде презентации, а затем в течение часа отвечали на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии, демонстрируя профессиональные знания, лидерские качества, организационные навыки и стрессоустойчивость.



Сергей Верланов получил суммарно 16,45 баллов, Сергей Петухов - 13,54 балла, Дмитрий Алексеенко не набрал баллов, достаточных для рейтинговой оценки.



По результатам оценки кандидатов комиссия рекомендовала Кабинету Министров назначить Сергея Верланов Председателем Государственной налоговой службы.



Напомним, Кабинет Министров в начале марта разделил ГФС на две структуры – Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.



Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.

