Избран глава Государственной налоговой службы
Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету Министров назначить заместитель министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что 23 апреля состоялся заключительный этап конкурсного отбора. Тройка финалистов в прямом эфире представила членам комиссии свою программу развития службы в виде презентации, а затем в течение часа отвечали на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов комиссии, демонстрируя профессиональные знания, лидерские качества, организационные навыки и стрессоустойчивость.
Сергей Верланов получил суммарно 16,45 баллов, Сергей Петухов - 13,54 балла, Дмитрий Алексеенко не набрал баллов, достаточных для рейтинговой оценки.
По результатам оценки кандидатов комиссия рекомендовала Кабинету Министров назначить Сергея Верланов Председателем Государственной налоговой службы.
Напомним, Кабинет Министров в начале марта разделил ГФС на две структуры – Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
Предполагается, что Государственная налоговая служба будет реализовывать налоговую политику. Государственная таможенная служба в свою очередь будет отвечать за соблюдение таможенного законодательства.