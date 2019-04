Трамп потребовал от The New York Times извиниться перед ним на коленях

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.



"Интересно, принесет ли The New York Times мне извинения во второй раз, как сделала это после выборов в 2016 году <…> Но в этот раз им придется опуститься на колени и вымаливать прощение - они действительно враги народа!" - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.



Он не стал уточнять, какой конкретно материал вызвал у него недовольство. Однако в понедельник в The New York Times была опубликована статья обозревателя Пола Кругмана, который в очередной раз обвинил Трампа в препятствовании проведению расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, а всю Республиканскую партию - в отсутствии веры в американские ценности.



По мнению Трампа, Кругман, "как и сама The New York Times, утратил всякое доверие из-за лживых и некорректных заметок". "Он одержим ненавистью", - указал президент в другом твите.



Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации.