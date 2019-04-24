Группа Rammstein показала в новом видео Херсон

Культовая немецкая группа Rammstein опубликовала тизер своего нового альбома, в котором показала одну из площадей Херсона. Ролик был опубликован на YouTube-странице группы.



Продолжительность тизера - всего 20 секунд. Все это время в ролике показывается кольцевая развязка, снятая дроном, в центре которой находится гигантская спичка.



Украинские фанаты узнали в видео Каховскую площадь Херсона. Известно, что ранее в центре площади располагался монумент Три штыка, который был посвящен защитникам города от нацистов во времена Второй мировой войны.



Группа не прокомментировала свой выбор локации. Известно, что будущий альбом включит в себя девять композиций.



