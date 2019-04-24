Вышел новый трейлер ленты "Покемон. Детектив Пикачу"

Голливудский актер Райан Рейнольдс опубликовал трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу", производством которого занимается Warner Bros. Премьера фильма запланирована на 9 мая 2019 года.



Режиссером картины выступил Роб Леттерман (известный по "Путешествию Гулливера"), а главного героя озвучил сам Рейнолдс. Параллельно он также сыграл его с помощью технологии захвата движения.



Лента является экранизацией игры Detective Pikachu. По сюжету, все начинается с загадочного исчезновения частного детектива Гарри Гудмана, сыном которого является один из главных героев. Детектив Пикачу приходит ему на помощь.





