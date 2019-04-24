Любая вода с газом потенциально небезопасна

Газированные напитки очень популярны, однако они могут вызвать развитие болезней желудочно-кишечного тракта, включая рака, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование Университета Миннесоты. Свои выводы ученые сделали, проанализировав состояние 60000 жителей Сингапура за 14 лет. Оказалось, у любителей сладкой газированной воды на 87% повышен риск возникновения рака поджелудочной железы.



Однако небезопасна даже минеральная вода с газом. Особенно много вопросов вызывает вода, насыщенная газом искусственно. В частности, добавление газа мешает усвоению минеральных веществ из самой воды. Комментирует кандидат медицинских наук, врач-терапевт, гастроэнтеролог Ирина Пичугина: "Углекислый газ в газированной воде раздражает слизистую желудка, стимулирует секрецию соляной кислоты и ее агрессивность, а также усиливает вздутие и нарушает моторику желудочно-кишечного тракта. Поэтому особенно вредной газированная вода может быть для пациентов с гастритом, язвенной болезнью поджелудочной железы и кишечника".



Врачи не советуют выпивать более двух стаканов в день. При хроническом гастрите с повышенной кислотностью и язве минеральную воду пьют быстро, почти "залпом", а при нормальной и пониженной кислотности - медленно, маленькими глотками.

