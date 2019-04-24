Зеленский готов сотрудничатьсо всеми госорганами

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский готов после инаугурации сотрудничать с премьером Владимиром Гройсманом, сообщил представитель его штаба Дмитрий Разумков. "Естественно, что после инаугурации он (Зеленский. - Прим. ред.) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона", - сказал Разумков,

... отвечая на вопрос, готов ли Зеленский сотрудничать с Гройсманом. Его слова приводит агентство "Украинские новости".



Разумков отметил, что назначать премьера - это прерогатива парламентской коалиции, а партия Зеленского "Слуга народа" пока не представлена в Раде и не может влиять на процесс избрания главы правительства.



Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. Порошенко уже признал поражение.

