Губернатор Тернопольской области заявил, что уйдет в отставку

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке 23 апреля.



"Как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу ему заявление об отставке", - сказал он. Барна пояснил, что относится к 25% (24,45% - проголосовали за Порошенко - прим. ред.), которые считают, что Украина должна идти к членству в ЕС и НАТО и поблагодарил Петра Порошенко за работу.



Он был народным депутатом VIII созыва. С апреля 2015 года назначен председателем Тернопольской областной государственной администрации.

