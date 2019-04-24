В Нью-Йорке могут построить супернебоскреб в 110-120 этажей

Супернебоскреб, превосходящий по высоте 541-метровое здание Всемирного торгового центра, может появиться в предстоящие годы на Манхэттене. Как сообщила нью-йоркская общественная организация YIMBY, занимающаяся вопросами городской архитектуры, жилой комплекс высотой 110-120 этажей может быть построен на берегу реки Ист-ривер в четырех кварталах от Уолл-стрит рядом с Бруклинским мостом.



В нем могли бы разместиться примерно 500 квартир общей площадью свыше 80 тыс. кв м. Если этот проект удастся реализовать, здание будет более чем на 30 м выше Всемирного торгового центра, а если застройщик согласится на то, чтобы включить в жилой комплекс школу и другие социальные объекты, то городские власти могут дать разрешение на строительство еще более высокого здания.



В 2016 году участок земли под застройку был продан за $390 млн и компания-застройщик получила разрешение комиссии нью-йоркского муниципалитета по городскому планированию на снос находящихся на участке двух старых зданий. По данным портала, сейчас идет разработка архитектурного проекта супернебоскреба.



Одним из первых в Нью-Йорке небоскребов стало построенное в 1890 году здание "Пулитцер-билдинг" высотой 309 футов (94,1 м), воплотившее амбиции основателя Пулитцеровской премии в области журналистики американского издателя венгерского происхождения Джозефа Пулитцера. Тогда это здание стало самым высоким в городе и самым высоким офисным зданием в мире, уступая лишь Эйфелевой башне.



Сейчас в Нью-Йорке насчитывается более 100 зданий, высота которых превышает 600 футов (183 м). Самое высокое - 104-этажное здание Всемирного торгового центра, возведенное на том месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, разрушенные в результате терактов 11 сентября 2001 года. Второй по высоте из нью-йоркских небоскребов - здание, расположенное по адресу 432 Парк-Авеню высотой 1396 футов (426 м), а третье - только что построенный на берегу реки Гудзон 73-этажный комплекс "Хадсон Ярдс" высотой 386 м.



