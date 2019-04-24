Меркель провела телефонный разговор с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с новым избранным президентом Украины Владимиром Зеленским вновь поздравила его с победой на президентских выборах и заверила, что Германия будет поддерживать реформы на Украине, сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.

Ранее канцлер Германии поздравила Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов на Украине и отметила, что была бы рада возможности принять его в Берлине.



"Канцлер подчеркнула, что федеральное правительство будет и в будущем активно поддерживать Украину на пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении правительства.



Отмечается, что Меркель и Зеленский отметили "тесные отношения" между двумя государствами. Зеленский также выразил благодарность за поддержку Украины и "проявил заинтересованность в прогрессе в рамках нормандского формата". "Канцлер пригласила Владимира Зеленского в Германию. Они договорились оставаться в тесном контакте", - подчеркивается в заявлении.

