Столтенберг провел телефонный разговор с Зеленским

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что провел во вторник разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, пригласив его посетить штаб-квартиру альянса и заверив в дальнейшей поддержке Киева.



"Только что говорил с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время. НАТО продолжит оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку", - сообщил Столтенберг в своем Twitter.

