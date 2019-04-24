Гройсман анонсировал отказ Украины от российских дизеля и бензина

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от импорта российских нефтепродуктов. Об этом он заявил 23 апреля журналистам на брифинге в Киевской области, сообщает Укринформ.



Гройсман заявил, что запрет РФ на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину является частью экономической войны и правительство предпринимает определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние такого запрета. "Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас предпринимаем определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений", - сказал Гройсман. Он добавил, что Украина все больше и больше отходить от каких-либо взаимоотношений с Россией.



Премьер сообщил, что сейчас правительство предпринимает шаги для диверсификации поставок из других стран. "Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, у которого мы можем покупать качественные продукты", - добавил Гройсман.

