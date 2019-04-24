Джо Байден может 25 апреля объявить об участии в выборах президента

Экс-вице-президент США Джо Байден может в четверг объявить о своем участии в борьбе за пост президента США на выборах 2020 года. Об этом сообщила во вторник в Twitter телекомпания MSNBC.



"Бывший вице-президент Байден может объявить об участии в борьбе за пост президента в четверг в видеообращении, а затем в понедельник выступить в Питтсбурге (штат Пенсильвания) на встрече с представителями профсоюзов", - говорится в сообщении.



Ранее Байден дважды - в 1988 и в 2008 годах - участвовал в борьбе за пост президента, но оба раза неудачно. В нынешнем году, еще до официального объявления Байдена о намерении добиваться выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года, в его адрес посыпались обвинения в неподобающем поведении. Так, одна из женщин вспомнила, как в 2014 году в Лас-Вегасе Байден якобы подошел к ней сзади, положил руки на плечи и поцеловал в затылок. Еще одна женщина утверждала, что в 2009 году Байден, занимавший в то время пост вице-президента, на одном из благотворительных мероприятий в городе Гринвич (штат Коннектикут) "взял ее за голову". В ответ Байден распространил заявление, в котором подчеркнул, что никогда не вел себя неподобающим образом.



Согласно результатам общенационального опроса, проведенного исследовательской службой Morning Consult ("Морнинг консалт") среди 5 тыс. избирателей 15 - 21 апреля, Байден пользуется поддержкой 30% участников опроса, а сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, уже объявившего об участии в кампании-2020, поддерживают 24%. На третьем месте по популярности - с уровнем поддержки 9% - оказался мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, а сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис и сенатора от штата Массачустес Элизабет Уоррен готовы поддержать соответственно 8% и 7% участников опроса. Степень погрешности результатов опроса составляет порядка 1%.



Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года, когда в штатах Айова и Нью-Гэмпшир пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы, на которых будут избирать делегатов на национальные съезды демократов и республиканцев. Национальный съезд Демократической партии пройдет 13 - 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин), где будет названо имя соперника Трампа в борьбе за пост президента. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

