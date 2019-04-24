Манафорта доставили в тюрьму строгого режима в Пенсильвании

Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, приговоренный к 7,5 года тюремного заключения, доставлен в федеральную тюрьму Канаан (USP Canaan) в штате Пенсильвания. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC.



Тюрьма строгого режима Канаан построена в 2005 году и рассчитана на 1400 заключенных.



8 марта суд американского города Александрия (штат Вирджиния) приговорил 69-летнего Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов, а 13 марта суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 года заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности. Таким образом, в общей сложности ему предстоит провести в заключении 7,5 года.



В то же время, как отметила телекомпания ABC, прокуратура Нью-Йорка предъявила ему обвинения по пяти пунктам в махинациях на рынке ипотеки жилья. Приговор по этому делу еще не вынесен.



Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах.



