Штаб Зеленского поблагодарил избирателей за голосование во втором туре

Штаб Зеленского поблагодарил избирателей за голосование во втором туре

Избирательный штаб Владимира Зеленского, который одержал победу на очередных выборах президента Украины, поблагодарил избирателей за голосование. Об этом сказано в сообщении штаба в Facebook.

"ЦИК наконец-то обработал 100% избирательных протоколов по Украине! Владимир Зеленский имеет 73,22%, что подтверждает ранее опубликованные результаты данных авторитетных экзитполов, за него отдали голос 13541530 украинцев", - сказано в сообщении. Штаб поблагодарил "всех и каждого" за этот результат.

Второй тур выборов главы государства на Украине прошел 21 апреля. По итогам обработки 100% электронных протоколов Зеленский набрал 73,22% голосов (свыше 13,5 млн человек), Петр Порошенко 24,45% (более 4,5 млн человек). При этом 2,31% протоколов были признаны недействительными.

В первом туре, который состоялся 31 марта, Зеленский и Порошенко набрали соответственно 30,24% и 15,95% голосов.