Штаб Зеленского поблагодарил избирателей за голосование во втором туре

Избирательный штаб Владимира Зеленского, который одержал победу на очередных выборах президента Украины, поблагодарил избирателей за голосование. Об этом сказано в сообщении штаба в Facebook.



"ЦИК наконец-то обработал 100% избирательных протоколов по Украине! Владимир Зеленский имеет 73,22%, что подтверждает ранее опубликованные результаты данных авторитетных экзитполов, за него отдали голос 13541530 украинцев", - сказано в сообщении. Штаб поблагодарил "всех и каждого" за этот результат.



Второй тур выборов главы государства на Украине прошел 21 апреля. По итогам обработки 100% электронных протоколов Зеленский набрал 73,22% голосов (свыше 13,5 млн человек), Петр Порошенко 24,45% (более 4,5 млн человек). При этом 2,31% протоколов были признаны недействительными.



В первом туре, который состоялся 31 марта, Зеленский и Порошенко набрали соответственно 30,24% и 15,95% голосов.



