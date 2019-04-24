Samsung отложила выход на рынок "гибкого" Galaxy Fold

Компания Samsung отложила выпуск своего "гибкого" смартфона Galaxy Fold на неопределенный срок. Произошло это после того, как ряд журналистов, получивших устройство в пользование до официального релиза, пожаловался на поломки экрана. Об этом пишет The Guardian.



Релиз был запланирован на 26 апреля. Теперь же неизвестно, когда следует ждать новинку на рынке.



В официальном аккаунте компании отмечается, что смартфон нуждается в дальнейших усовершенствованиях, что должно обеспечить максимально благоприятный опыт его использования.



Ожидается, что создатели гаджета проведут дополнительное внутреннее тестирование устройств.

