Samsung отложила выход на рынок "гибкого" Galaxy Fold

Samsung отложила выход на рынок "гибкого" Galaxy Fold

Компания Samsung отложила выпуск своего "гибкого" смартфона Galaxy Fold на неопределенный срок. Произошло это после того, как ряд журналистов, получивших устройство в пользование до официального релиза, пожаловался на поломки экрана. Об этом пишет The Guardian.

Релиз был запланирован на 26 апреля. Теперь же неизвестно, когда следует ждать новинку на рынке.

В официальном аккаунте компании отмечается, что смартфон нуждается в дальнейших усовершенствованиях, что должно обеспечить максимально благоприятный опыт его использования.

Ожидается, что создатели гаджета проведут дополнительное внутреннее тестирование устройств.