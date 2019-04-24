Туск заявил о намерении провести встречу с Зеленским в июле

Председатель Евросовета Дональд Туск провел первый телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о намерении провести первую встречу с ним в июле на саммите в Брюсселе. Об этом Туск написал во вторник в Twitter.



"Состоялся первый полезный телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в твердой поддержке Украины. Ожидаю плодотворного сотрудничества на предстоящем в июле саммите ЕС - Украина", - написал Туск.



Он также провел последний телефонный разговор с проигравшим на выборах Петром Порошенко, поблагодарив его за работу на благо демократии.



"Также провел разговор с Петром Порошенко после пяти лет плодотворного сотрудничества. Соревновательные, честные и справедливые выборы и мирная передача власти - это лучшее доказательство достигнутого Украиной прогресса на пути демократии", - похвалил уходящего президента Туск.



В понедельник Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер написали Зеленскому открытое совместное письмо, в котором пообещали всяческую поддержку, включая продолжение макрофинансовой помощи (в первую очередь, кредитование для погашения старых кредитов), содействие реформам судебной системы, борьбе с коррупцией, преобразованиям в энергосекторе. Также они пообещали продолжать поддерживать территориальную целостность Украины.

