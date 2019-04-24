НБУ: украинские банки обязаны принимать у населения любую мелочь

Украинские банки обязаны принимать от клиентов разменные монеты без любых ограничений и всех видов. Об этом сказано в Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине, о которой НБУ напомнил в письме № 50-0006/21859, пишет Лига.



В частности, банк должен обеспечивать обязательное принятие по требованию клиента пригодных к обращению банкнот и монет, не пригодных к обращению и изымаемых из обращения. Разъяснение банкам предоставлены из-за жалоб граждан на безосновательный отказ банков разменять монеты на банкноты, принять монеты для уплаты платежей и для зачисления на счета.



По новым правилам если нет мелких монет, общие в чеке суммы расчетов наличностью за товары (работы или услуги) закругляются к суммам кратным 10 коп. Банки обязаны обеспечить не только принятие без любых ограничений от клиентов монет мелких номиналов для зачисления на счета, вклады, аккредитивы, для переводов, для обмена на монеты и банкноты других номиналов, но и выдачу клиентам монет мелких номиналов при наличии их в остатке операционной кассы. В этой связи НБУ обеспечит банки и их подразделения разменными монетами номиналом 10 коп. для удовлетворения потребностей клиентов.



Проблемы с приемом монет в украинских банках возникают время от времени. Обострение именно сейчас связывают с увеличением в Украине монетного потока по мере обмена одно- и двухгривневых банкнот на монеты. Не все банки оказались готовы к этому и просто с ним не справляются. Многие банковские отделения оказались без специальных машин, обрабатывающих мелочь, потому стараются ее меньше брать."Средняя стоимость одного такого аппарата составляет порядка 130-170 тыс. грн.", - рассказал UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.



В тоже время эксперт считает, что банки постепенно решат монетную проблему: "На фоне снижения покупательской способности гривны, использование 5-10-копеечных монет будет сходить на нет. На них ничего не купишь. Однако будут появляться новые монеты взамен банкнот. Я имею в виду 5 гривен. Так что потребность в специальных машинах для сортировки мелочи будет расти, и банки станут их активнее закупать". Правда, по рынку уже начали распространять слухи о том, что проблему с мелочью разгоняют под продавцов пресловутых монетных машин. Чтобы наладить их продажи, пишет издание.

