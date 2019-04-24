Власти Венесуэлы заявили об успехах в стабилизации работы систем энергоснабжения

Правительство Венесуэлы справляется с последствиями масштабных отключений электричества и будет добиваться полной нормализации работы энергосистем страны. Об этом заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес, сообщила во вторник радиостанция Union Radio.



"Мы довольно близки к тому, чтобы достичь устойчивого равновесия в деле восстановления энергоснабжения страны, - сказал политик. - Мы должны сказать, что будем идти вперед до тех пор, пока не добьемся полной стабильности в работе систем энергоснабжения". Точного срока решения этой задачи Родригес не назвал. Он добавил, что власти продолжают расследование кибератак, которым подверглась крупнейшая в стране ГЭС имени Симона Боливара, и к настоящему времени задержали пятерых подозреваемых.



С начала марта в Венесуэле продолжаются отключения электричества, затрагивающие большинство регионов. В конце того же месяца президент Николас Мадуро объявил о введении ограничений на распределение и потребление электроэнергии сроком на 30 дней. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо счел это решение подтверждением неспособности правительства справиться с энергетическим кризисом.



Самое масштабное отключение электроснабжения произошло 7 марта, когда без света на несколько дней остались Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.



Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии на электросетях и подстанциях вызваны нехваткой ресурсов для их профилактического обслуживания.

