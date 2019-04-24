БПП обсудит законопроект, предлагающий процедуру импичмента президента

Фракция "Блок Петра Порошенко" ещё раз соберется на заседание на текущей неделе, чтобы обсудить законопроект, предлагающий процедуру импичмента президента, сообщил руководитель фракции Артур Герасимов.



"Может быть (рассмотрен в четверг законопроект, включающий процедуру импичмента Президента - ИФ), его педалирует оппозиция. Я не против... Мы будем принимать решение, когда на руки получим текст", - сказал глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов журналистам после встречи членов фракции с президентом во вторник в Киеве.



Он отметил, что по этому поводу состоится еще одно заседание фракции.



В середине апреля вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид предложила народным депутатам принять закон о президенте Украины, где унормировать полномочия главы государства.



22 апреля председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что народные депутаты Украины могут приступить к рассмотрению законопроекта о президенте Украины, включающий механизм импичмента главы государства уже в четверг, 25 апреля.

