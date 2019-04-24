Монетизированные субсидии – «бомба» под новую власть?

В СМИ – паника: 1 мая начнут забирать деньги за монетизированные субсидии. Те, которые граждане не смогли получить по разным причинам. Как правило, по вине государства. В то же самое время вступает в силу новый закон «О жилищно-коммунальных услугах». Как мы писали, это закон о безответственности и диктате коммунальных компаний.



Сайт UBR сообщает, что управления соцзащиты не справляются с наплывом возмущенных граждан, которые жалуются, что не могут получить субсидии живыми деньгами. Пришли за деньгами, а им не дают. Самая распространенная проблема – расхождения между реальными данными получателей и присланными в “Ощадбанк” управлениями соцзащиты. Например, смена фамилии в паспорте. Или изменения названия населенного пункта, улицы и проч. в процессе декоммунизации. Некоторым гражданам наличные субсидии ошибочно перечислили в Пенсионный фонд, хотя они не пенсионеры.



К тому же не все настолько продвинутые, чтобы вовремя записаться в электронную очередь “Ощадбанка” через сайт. А если ты живешь далеко от банка, куда перечислили деньги, более того, не понимаешь, в какое из отделений их “закинули”, не особо и разъездишься.



Есть и те субсидианты, которые специально открыли карту для того, чтобы на нее зачисляли субсидию, но ничего не получили. Или получили намного меньше, чем в предыдущем месяце, и не понимают, в чем проблема.



Поэтому, когда чиновники говорят, что только в Киеве 40 тыс. семей оставили монетизированные субсидии себе и не заплатили за коммунальные услуги, они не уточняют, по чьей вине это произошло. То же самое касается тех 14% получателей помощи, которые просто не пришли ее забирать.



Кто-то ждет исправленную февральскую выплату (которая была в марте). Кто-то оформил льготу и уехал учиться или работать в другой город. Имеет на это право. Многие физически не смогли добраться до денег или не дождались доставки. Не секрет, что “Укрпочта” сплоховала – не всем пенсионерам почтальоны принесли монетизированные субсидии вместе с пенсиями.



Появится новый вид платежа, так называемая абонплата. Это не замена и не альтернатива платежам по счетчику и по тарифам, а “гарнир” к ним. Допустим, вы уехали работать за границу, легли в больницу или переехали с ребенком к свекрови. Ваша квартира пустует, счетчики показывают ноль расхода тепла, электричества, воды, газа. Но абонплата идет независимо от этого

Власть устроила аукцион неслыханной щедрости ценой в 5 млрд. грн. – выдачу монетизировнных субсидий, чем добавила к старым проблемам новые. В мае коммунальная бомба замедленного действия, подложенная под новую власть, может “зашипеть”. И если с ней срочно не разобраться, к лету стоит ждать “взрыва”

А тем временем выплаты нужно урегулировать до 1 мая 2019 года. Ибо с этого дня вступают в силу отдельные нормы нового закона о ЖКХ, согласно которому за просрочку при оплате коммуналки начнут начислять пеню. Но это мелочи по сравнению с тем, что за один месяц просрочки уплаты за коммунальные услуги (при долге 340 грн) предоставление субсидий отменяется. Как монетизированных, так и обычных.Мы много раз анализировали новый закон о ЖКХ. Но в свете ситуации с наличными субсидиями не лишне будет напомнить его основные зловещие новации. Во-первых, начинает действовать норма, согласно которой поставщик услуг осуществляет доставку воды или газа до так называемой “точки входа в дом”. Если раньше лопнувшая внутри дома труба, взорвавшийся газопровод или другие проблемы с инфраструктурой были заботой аварийщиков, то теперь они переложены на владельцев квартир или руководство ОСМД.Во-вторых, появится новый вид платежа, так называемая абонплата. Это не замена и не альтернатива платежам по счетчику и по тарифам, а “гарнир” к ним. Допустим, вы уехали работать за границу, легли в больницу или переехали с ребенком к свекрови. Ваша квартира пустует, счетчики показывают ноль расхода тепла, электричества, воды, газа. Но абонплата идет независимо от этого. Даже если вы не живете в квартире три года. Ибо поставщик заявит, что не имеет технической возможности "отрезать" конкретно вашу квартиру.В-третьих, возникает угроза шантажа, что дом отключат, например, от отопления в разгар зимы из-за долгов отдельных недисциплинированных жильцов. Такая практика у нас существовала и раньше. Как и распределение долгов отдельных жильцов на весь дом.За все эти новации мы должны “благодарить” депутата от фракции “Самопомич” Алену Бабак. Это она пролоббировала в 2017 году принятие законопроекта №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах". По этому закону мы уже платим за дополнительные услуги, например – содержание придомовой территории и вывоз мусора.А впереди еще немало “открытий чудных”. Еще в феврале в соцсетях поднялся шум после сообщения на сайте "Киевводоканала", что жители домов как владельцы целостного имущественного комплекса, должны будут платить за весь объем воды, которая поступила в здание, независимо от того, сколько насчитали их квартирные счетчики.Потом тему замяли до мая, пока не вступят в силу статьи вышеупомянутого закона. Но май не за горами. И новые проблемы тоже. Речь идет о том, что когда домовой счетчик насчитает больше воды, которая зашла в многоквартирный дом, чем израсходовали счетчики всех квартир (плюс по 5 куб. м. на одного жильца в квартирах без счетчиков), то так называемый небаланс раскинут на жильцов без счетчиков. Или пропорционально площади квартир, если все они оборудованы приборами учета.И это далеко не все подводные камни нововведений. Мы уже писали о такой ситуации, когда централизованное отопление неимоверно дорого (история Зачепиловки или Фастова – яркий тому пример) и вы решили установить свой бойлер, теплые полы или конвекторы. Так вот по закону сделать это можно будет, если не менее половины квартир в доме уже отключены от сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения.Спросите, какое отношение это имеет к монетизированной субсидии? Самое прямое! Зачем придумали весь этот дурдом с выдачей денег наличными? Чтобы граждане ощутили стимул для экономии ресурсов. А как тут сэкономишь, если платить надо “за соседа”, вода, газ и проч. считается на входе в дом, а не по приватному счетчику, да еще и на бойлер или теплый пол переключиться – целая проблема.Не говоря уже о том, что поставщикам услуг разрешается “дробиться”, переименовываться, “перекрашиваться”, вводить индивидуальные наценки, дополнительные услуги, абонплату, плату за обслуживание счетчиков, плевать на аварии инфраструктуры внутри и дома и проч.Все это остается нерешенным, потому что уходящая власть даже не пытается выписать справедливые правила предоставления коммунальных услуг и согласовать все нормативные и законодательные нормы, противоречащие друг другу. Вместо этого она устроила аукцион неслыханной щедрости ценой в 5 млрд. грн. – выдачу монетизировнных субсидий, чем добавила к старым проблемам новые. В мае коммунальная бомба замедленного действия, подложенная под новую власть, может “зашипеть”. И если с ней срочно не разобраться, к лету стоит ждать “взрыва”.