Монетизированные субсидии – «бомба» под новую власть?
В СМИ – паника: 1 мая начнут забирать деньги за монетизированные субсидии. Те, которые граждане не смогли получить по разным причинам. Как правило, по вине государства. В то же самое время вступает в силу новый закон «О жилищно-коммунальных услугах». Как мы писали, это закон о безответственности и диктате коммунальных компаний.
Сайт UBR сообщает, что управления соцзащиты не справляются с наплывом возмущенных граждан, которые жалуются, что не могут получить субсидии живыми деньгами. Пришли за деньгами, а им не дают. Самая распространенная проблема – расхождения между реальными данными получателей и присланными в “Ощадбанк” управлениями соцзащиты. Например, смена фамилии в паспорте. Или изменения названия населенного пункта, улицы и проч. в процессе декоммунизации. Некоторым гражданам наличные субсидии ошибочно перечислили в Пенсионный фонд, хотя они не пенсионеры.
К тому же не все настолько продвинутые, чтобы вовремя записаться в электронную очередь “Ощадбанка” через сайт. А если ты живешь далеко от банка, куда перечислили деньги, более того, не понимаешь, в какое из отделений их “закинули”, не особо и разъездишься.
Есть и те субсидианты, которые специально открыли карту для того, чтобы на нее зачисляли субсидию, но ничего не получили. Или получили намного меньше, чем в предыдущем месяце, и не понимают, в чем проблема.
Поэтому, когда чиновники говорят, что только в Киеве 40 тыс. семей оставили монетизированные субсидии себе и не заплатили за коммунальные услуги, они не уточняют, по чьей вине это произошло. То же самое касается тех 14% получателей помощи, которые просто не пришли ее забирать.
Кто-то ждет исправленную февральскую выплату (которая была в марте). Кто-то оформил льготу и уехал учиться или работать в другой город. Имеет на это право. Многие физически не смогли добраться до денег или не дождались доставки. Не секрет, что “Укрпочта” сплоховала – не всем пенсионерам почтальоны принесли монетизированные субсидии вместе с пенсиями.
Появится новый вид платежа, так называемая абонплата. Это не замена и не альтернатива платежам по счетчику и по тарифам, а “гарнир” к ним. Допустим, вы уехали работать за границу, легли в больницу или переехали с ребенком к свекрови. Ваша квартира пустует, счетчики показывают ноль расхода тепла, электричества, воды, газа. Но абонплата идет независимо от этого
А тем временем выплаты нужно урегулировать до 1 мая 2019 года. Ибо с этого дня вступают в силу отдельные нормы нового закона о ЖКХ, согласно которому за просрочку при оплате коммуналки начнут начислять пеню. Но это мелочи по сравнению с тем, что за один месяц просрочки уплаты за коммунальные услуги (при долге 340 грн) предоставление субсидий отменяется. Как монетизированных, так и обычных.
Мы много раз анализировали новый закон о ЖКХ. Но в свете ситуации с наличными субсидиями не лишне будет напомнить его основные зловещие новации. Во-первых, начинает действовать норма, согласно которой поставщик услуг осуществляет доставку воды или газа до так называемой “точки входа в дом”. Если раньше лопнувшая внутри дома труба, взорвавшийся газопровод или другие проблемы с инфраструктурой были заботой аварийщиков, то теперь они переложены на владельцев квартир или руководство ОСМД.
Во-вторых, появится новый вид платежа, так называемая абонплата. Это не замена и не альтернатива платежам по счетчику и по тарифам, а “гарнир” к ним. Допустим, вы уехали работать за границу, легли в больницу или переехали с ребенком к свекрови. Ваша квартира пустует, счетчики показывают ноль расхода тепла, электричества, воды, газа. Но абонплата идет независимо от этого. Даже если вы не живете в квартире три года. Ибо поставщик заявит, что не имеет технической возможности "отрезать" конкретно вашу квартиру.
В-третьих, возникает угроза шантажа, что дом отключат, например, от отопления в разгар зимы из-за долгов отдельных недисциплинированных жильцов. Такая практика у нас существовала и раньше. Как и распределение долгов отдельных жильцов на весь дом.
За все эти новации мы должны “благодарить” депутата от фракции “Самопомич” Алену Бабак. Это она пролоббировала в 2017 году принятие законопроекта №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах". По этому закону мы уже платим за дополнительные услуги, например – содержание придомовой территории и вывоз мусора.
А впереди еще немало “открытий чудных”. Еще в феврале в соцсетях поднялся шум после сообщения на сайте "Киевводоканала", что жители домов как владельцы целостного имущественного комплекса, должны будут платить за весь объем воды, которая поступила в здание, независимо от того, сколько насчитали их квартирные счетчики.
Власть устроила аукцион неслыханной щедрости ценой в 5 млрд. грн. – выдачу монетизировнных субсидий, чем добавила к старым проблемам новые. В мае коммунальная бомба замедленного действия, подложенная под новую власть, может “зашипеть”. И если с ней срочно не разобраться, к лету стоит ждать “взрыва”
Потом тему замяли до мая, пока не вступят в силу статьи вышеупомянутого закона. Но май не за горами. И новые проблемы тоже. Речь идет о том, что когда домовой счетчик насчитает больше воды, которая зашла в многоквартирный дом, чем израсходовали счетчики всех квартир (плюс по 5 куб. м. на одного жильца в квартирах без счетчиков), то так называемый небаланс раскинут на жильцов без счетчиков. Или пропорционально площади квартир, если все они оборудованы приборами учета.
И это далеко не все подводные камни нововведений. Мы уже писали о такой ситуации, когда централизованное отопление неимоверно дорого (история Зачепиловки или Фастова – яркий тому пример) и вы решили установить свой бойлер, теплые полы или конвекторы. Так вот по закону сделать это можно будет, если не менее половины квартир в доме уже отключены от сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения.
Спросите, какое отношение это имеет к монетизированной субсидии? Самое прямое! Зачем придумали весь этот дурдом с выдачей денег наличными? Чтобы граждане ощутили стимул для экономии ресурсов. А как тут сэкономишь, если платить надо “за соседа”, вода, газ и проч. считается на входе в дом, а не по приватному счетчику, да еще и на бойлер или теплый пол переключиться – целая проблема.
Не говоря уже о том, что поставщикам услуг разрешается “дробиться”, переименовываться, “перекрашиваться”, вводить индивидуальные наценки, дополнительные услуги, абонплату, плату за обслуживание счетчиков, плевать на аварии инфраструктуры внутри и дома и проч.
Все это остается нерешенным, потому что уходящая власть даже не пытается выписать справедливые правила предоставления коммунальных услуг и согласовать все нормативные и законодательные нормы, противоречащие друг другу. Вместо этого она устроила аукцион неслыханной щедрости ценой в 5 млрд. грн. – выдачу монетизировнных субсидий, чем добавила к старым проблемам новые. В мае коммунальная бомба замедленного действия, подложенная под новую власть, может “зашипеть”. И если с ней срочно не разобраться, к лету стоит ждать “взрыва”.